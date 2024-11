Hockey serie A1, il turno infrasettimanale. Sarzana ko a Trissino con tanti rimpianti. Illuzzi sfiora il vantaggio, poi arriva il crollo

TRISSINO

4

SARZANA

1

TRISSINO: Zampoli, Malagoli, Cocco, Gioele Piccoli, Fantozzi, Reinaldo, Mendez, Gavioli, Alvarinho, Sgaria. All Sousa.

SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All Festa.

Arbitri: Molli e Brambilla

Reti: 18’30 Piccoli, 22’30 Mendez. St 4’30 Piccoli, 18’ Rubio, 20’ Malagoli.

TRISSINO – Nulla da fare per l’Hockey Sarzana nel turno infrasettimanale a Trissino: il team veneto rispetta il pronostico e vince 4-1, agguantando Forte e Lodi al primo posto. A Sarzana il merito di aver tenuto agli avversari testa per larghi tratti di gara, oltre a essersi reso pericoloso per primo con un tiro di Illuzzi, che poi al 4’30 si vede respingere dal palo un tiro a botta sicura. Dopo tre azioni di contropiede pericolose di Borsi e Rubio, è Trissino a passare al 18’30 con Piccoli servito da Cocco. La seconda rete arriva al 22’30, a firma di Mendez. Nella ripresa al 4’30 il Trissino trova ancora la rete con Piccoli, che conclude al meglio una bella azione personale. Sarzana reagisce, si fa pericoloso con Illuzzi, poi fallisce un rigore con Borsi. Il gol rossonero arriva al 18’ con Rubio: Sarzana crede nella clamorosa rimonta e Borsi impegna alla parata Sgaria. La quarta rete di Malagoli chiude però i conti. Sarzana tornerà in campo domani alle 20.45 al ’Pala Tori’ contro Grosseto