Hockey serie A1, Olmos segna il gol della bandiera sulla pista dei campioni d’Italia. Sarzana Gamma cede al Trissino

TRISSINO

6

SARZANA GAMMA

1

TRISSINO: Zampoli, Cocco, Giulio Piccoli, Gioele Piccoli, Schiavo, Joao Pinto, Reinaldo Garcia, Mendez, Gavioli, Sgaria. All. Thiago Sousa.

HOCKEY SARZANA GAMMA INOVATION: Corona, Borsi, Francesco De Rinaldis, Festa, Illuzzi, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Vené. All. Paolo De Rinaldis.

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

Marcatori: primo tempo 1’46’’ Gavioli, 21’30’’ Reinaldo Garcia. Secondo tempo: 3’15’’, 18’54’’ Cocco (1 rigore), 16’11’’ Olmos, 16’20’’ Gavioli, 24’13’’ Malagoli.

TRISSINO – Scivolone pesante sulla pista dei campioni d’Italia. L’Hockey Sarana Gamma Innovation dopo tre vittorie consecutive deve incassare il primo stop stagionale nella prima trasferta del campionato di serie A1 sulla pista del Trissino. Tra rinvii e anticipi infatti i rossoneri hanno disputato le prime tre gare in casa mettendo in fila tre successi che li avevano proiettati al vertice del torneo. Alla prima gara esterna, nel posticipo in Veneto, è arrivata la battuta d’arresto col punteggio di 6-1 dopo il primo tempo chiuso sotto di due reti. La prima frazione è stata ben giocata e dopo aver incassato lo svantaggio dopo neppure 2’ sono stati i ragazzi sarzanesi a creare diverse opportunità per il pareggio. Poi Cocco su rigore centra la traversa e Reinaldo Garcia uno degli innesti dei veneti, una leggende dell’hockey mondiale, ha insaccato il raddoppio. In avvio di ripresa Cocco segna il 3-0 e la partita prende la piega sbagliata che Olmos riesce parzialmente a correggere.

Gli altri risultati (4ª giornata): Sandrigo-Monza 4-1, Forte dei Marmi-Giovinazzo 11-5, Grosseto-Follonica 3-2, Lodi-Breganze 4-0, Bassano-Valdagno 3-6, Montebello-Vercelli 3-1.

Classifica: Trissino 10 punti, Sarzana Gamma, Montebello, Forte dei Marmi, Grosseto 9 punti, Follonica, Valdagno 7, Amatori Wasken Lodi, Monza, Sandrigo 4, Bassano, Vercelli 3, Bassano, Govinazzo 0. Sarzana Gamma e Amatori Wasken Lodi una partita in meno che sarà recuperata il 15 novembre.

m.m.