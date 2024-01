Hockey serie a1. Roller, scoppola annunciata. Ma con Forte non fa male

La resa è onorevole, anche se il punteggio potrebbe fare pensare il contrario. Il Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte, espugna per 5 a 1 il PalaBiassono e conquista il titolo di campione d’inverno. Uno stop annunciato per l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, che era comunque riuscito a chiudere sull’1 a 1 il primo tempo del recupero della 13sima giornata. Al gol del capocannoniere Ambrosio aveva replicato Matteo Zucchetti. Ma in avvio di ripresa il letale uno-due sferrato da Ipinazar e Galbas, era sufficiente per chiudere il discorso. Il Forte arrotondava comunque con una prodezza dell’ex Francesco Compagno e con la trasformazione di un tiro diretto di Ambrosio. "Nel primo tempo - ammette l’attaccante Julian Tamborindegui (foto) - abbiamo giocato bene, ma nella ripresa il Forte dei Marmi ha dimostrato di essere molto agguerrito". "Inizialmente - spiega l’allenatore toscano Alessandro Bertolucci - l’Hrcm ci ha messi in difficoltà. Ma poi abbiamo rinserrato le fila". Intanto è stato ufficializzato il ritiro dal campionato dell’Hockey Vercelli. Tutte le gare del girone di ritorno avranno il risultato di 10 a 0, a favore dell’avversaria del quintetto piemontese. Il calendario prevedeva che nella prima giornata del girone di ritorno, in programma oggi, Monza affrontasse Vercelli.