Hockey serie A2. Barbieri illude l’Amatori Pesaro. Esordio amaro con il Correggio

Nel campionato di serie B l’Amatori Hockey Pesaro esordisce con una sconfitta. I biancorossi infatti hanno debuttato nella prima uscita stagionale perdendo per 7 a 2 in casa contro la Minimotor Correggio, al termine di una gara dalle due facce. Nella prima frazione Pesaro parte forte e si porta in vantaggio subito con rete di Scutece su assist di Barberi. Lo stesso Scutece, neo acquisto, è bravo a raddoppiare su punizione diretta portando sul 2-0 i locali. Correggio reagisce e accorcia le distanze su tiro diretto. Giraldo con ottime parate mantiene avanti la propria squadra che chiude sul 2-1 il primo tempo un po’ a sorpresa. Nella seconda parte del match i pesaresi calano vistosamente e gli emiliani, squadra giovane con alcuni elementi stabili in serie A2, ne approfittano pareggiando e portandosi avanti sul 4-2 che indirizza la gara a favore del Correggio. Nella parte finale gli ospiti arrotondano il risultato sul 7-2. Da segnalare un piccolo infortunio muscolare per il portiere Giraldo proprio negli ultimi 2 minuti, con l’ esordio in pista del giovanissimo Alessandro Tomassini, 15enne proveniente dalle giovanili. L’ Amatori Pesaro cercherà di riscattarsi già domenica prossima, 12 gennaio, con la trasferta a Modena.

Risultati della prima giornata: Scandiano-Scandianese 2-5, I. Correggio-Mirandola 2-2, A. Pesaro-M. Correggio 2-7. Riposava Modena.

b. t.