Hockey serie A2. Buona la prima

Bene, anzi benissimo, la prima. Rotellistica Camaiore e Pumas Viareggio brindano all‘esordio in campionato con due bei successi. Successi diversi, per punteggio e sviluppo di partita, ma decisamente importanti. Contenuto, ma ugualmente importante, il colpaccio del Camaiore sulla pista di Salerno 2-1. L‘eterno Motaran sblocca la contesa, poi lo stesso corazziere ex Cgc e Forte fallisce il rigore del 2-0. Dal 2-0 all‘1-1 di Ferrari è un vento, ma nel mezzo c‘è anche il rigore fallito da Alfani. Chiude un primo tempo spettacolare Mattugini con il 2-1; risultato che non cambierà nella ripresa, anche perché Maremmani fallisce un nuovo rigore. "Partita tirata – commenta Alberto Orlandi – e vittoria meritata nonostante l‘emergenza. Nella ripresa avremmo anche potuto allungare". Formazione: Taiti, Motaran, Mattugini, Pardini, Alonso, Maremmani, Bandieri.

Vince largo (9-1) la Pumas Viareggio contro lo Startit Prato. Successo di rimonta perché Baldesi porta avanti i lanieri. Mora fallisce il rigore dell‘1-1, ma ci pensano Marchetti, Bigatti e Mora a far chiudere ai viareggini la prima frazione avanti 3-1. Mora stappa la ripresa e Pezzini allunga, dopo i tiri diretti falliti da Carrieri. Ancora Pezzini e due volte Olivieri a chiudere i giochi. Nel mezzo il tiro diretto fallito da Bigatti. "Vittoria larga e meritata contro una squadra che ha applicato una zona sporca, cercando di non farci giocare", analizza Mirko Bertolucci. Formazione: Mechini, Marchetti, Mora, Cardelli, Carrieri, Bigatti, Pesavento, Pezzini, Olivieri, Dal Torrione. Altri risultati: Castiglione-Matera 8-0; Sarzana-Follonica.

Sergio Iacopetti