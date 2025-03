Hockey serie A2. Camaiore, la cura Guidi funziona. Superato per 5-3 il Sarzana

C’era attesa e curiosità per vedere la reazione della Rotellistica Camaiore, alla prima uscita senza Alberto Orlandi in panchina. Turno di riposto per la Pumas Ancora Viareggio, mentre perde con onore l’Spv Viareggio.

Rotellistica -Sarzana 5-3.

Inizio super della squadra camaiorese che, con Elia Guidi alla guida tecnica, parte a spron battuto. Maremmani, Mattugini e Pardini per il 3-0 in appena 15’. La rete ligure firmata da Andreani, a superare Bandieri preferito a Taiti, arriva a 5’ dalla sirena. Nella ripresa Mattugini allunga al 15’, poi i ritmi calano e, con una doppietta di Pistelli, il Sarzana si rifà sotto. Chiude i giochi, a 43 secondi dalla fine, Pardini su tiro diretto costato il cartellino blu a Perroni.

"Ho utilizzato la settimana – dice Guidi – per confrontarmi con i ragazzi, cercando di capire con loro quelle che potevano essere le situazioni da migliorare. Pochi ma chiari concetti che nel primo tempo sono stati messi in pratica mentre nel secondo tempo, complice un calo di ritmo, non siamo stati in grado di replicare. Nel complesso sono soddisfatto. C’è da lavorare, soprattutto dal punto di vista tattico e mentale, ma sono convinto che con il lavoro settimanale riusciremo a farlo". Formazione: Bandieri, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Raffaelli, Bellè, Ballestero, Taiti.

Spv Viareggio-Matera 2-3.

È il Matera ad iniziare meglio, tanto da sbloccare con Torres al 10’, ma l’Spv cresce e trova il pari con Francesco Poletti al 15’. Al 21’ l’Spv avrebbe anche l’occasione di ribaltare il risultato, ma Bicicchi si fa parare un rigore, e appena 1’ dopo Piozzini infila il 2-1 lucano. Ad inizio ripresa è ancora bomber Piozzini (25° centro) ad allungare sul 3-1. Al 16’ Torres fallisce il tiro diretto del 4-1 (blu a Francesco Poletti) e l’Spv resta ancorato alla partita, ma trova la seconda rete con Cinquini a soli 6 secondi dalla fine. "Sono comunque soddisfatto - argomenta Alessandro Martini -, soprattutto pensando ad un primo tempo in cui abbiamo espresso un bel gioco con ritmo ed intensità meritando anche di chiudere avanti, considerando anche le 4-5 nitide occasioni da rete create. Peccato aver subito due reti, la seconda e la terza, per una ingenuità difensiva e su un contropiede. Comunque la reazione dei ragazzi, dopo la brutta prestazione di Sarzana, c’è stata tutta". Formazione: Poletti Fi., Poletti Fr., Spagnuolo, Cinquini, Bicicchi, Tomei, Cortesi, Toti, Del Medico, Mascherpa.

Classifica: Castiglione 33; Pumas Ancora Viareggio 28; Rotellistica Camaiore e Matera 27; Sarzana 21; Spv Viareggio 10; Salerno 9; Prato 6; Follonica 3.

Sergio Iacopetti