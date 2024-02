Hockey - Serie A2. Il Prato vuole risorgere. Ci prova al Pala Rogai

L’Hockey Prato vuole tornare a fare punti nella sfida casalinga in chiave salvezza con il Campolongo Salerno, valida per il campionato di serie A2. Si gioca stasera alle 20.45 al Pala Rogai e i biancazzurri devono spezzare la serie negativa. La formazione campana è a 3 punti in classifica, frutto dell’unica vittoria ottenuta con il Sarzana mentre i pratesi sono una lunghezza più avanti. I ragazzi di Enrico Bernardini dopo il pareggio a Forte dei Marmi e la vittoria con Matera sono reduci da tre sconfitte consecutive e vanno a caccia del bottino pieno per distanziare la zona calda della classifica (l’ultima classificata retrocede in serie B). Il Salerno ha confermato l’organico della scorsa stagione dove si è classificato all’ottavo posto con Giudice in panchina. Nei due precedenti di questa stagione in Coppa Italia vittoria dei campani in casa per 7-4, mentre i biancazzurri si sono imposti al ritorno al PalaRogai per 6-4. Una partita alla portata della squadra pratese che si presenterà con la rosa al completo con Vespi A. e Vespi F. (portieri) e con i giocatori di movimento: Baldesi, Barbani, Capuano Lorenzo, Benelli, Capuano Alberto, Mugnai, Santoro e Poli. I biancazzurri puntano sulla vena realizzativa di Baldesi, secondo nella classifica marcatori con 12 reti. Gli altri match di giornata: Sarzana – Castiglione, Versilia Forte dei Marmi – Rotellistica Camaiore, Follonica – Pumas Viareggio, Roller Matera – Cgc Viareggio (rinviata all’8 marzo).