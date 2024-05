Hockey serie B e femminile. Doppie finali di Forte e Mirandola. La Spv sogna la promozione

Si conclude oggi e domani il campionato di serie B con le doppie finali di Forte dei Marmi e Mirandola. Le squadre vincenti dei due gironi all’italiana saranno promosse in serie A2. Al Palaforte si affrontano Castiglione, Spv Viareggio, Forte dei Marmi e Molfetta. A Mirandola i padroni di casa, Trissino, Valdagno e Vercelli. Per quanto riguarda il girone di Forte dei Marmi, la promozione dovrebbe essere un confronto limitato a Spv e Molfetta, in quanto Castiglione e Forte dei Marmi dispongono già di una squadra in serie A2.

Questo il calendario. Oggi: Spv-Castiglione (ore 15), Forte-Monfetta (17). Domani: Spv-Molfetta (ore 9), Castiglione-Forte (11), Molfetta-Castiglione (16) e Forte-Spv (18). Il Molfetta ha vinto il girone E davanti a Giovinazzo, Salerno ed Eboli, mentre Castiglione, Spv e Forte si sono piazzate ai primi tre posti del gruppo D, seguite da Camaiore, Grosseto, Cgc e Prato. Sia la Spv di Cristiano Bottarelli, sia il Forte di Massimo Mori sono formate da giovani prevalentemente under 20 che saranno protagonisti anche nelle finali dei rispettivi campionati giovanili che inizieranno nel prossimo fine settimana.

Femminile. Per quanto riguarda la final four del campionato femminile, si svolgerà a Matera il 15 e 16 giugno prossimo. In semifinale Matera (detentrice)-Scandiane4se e Forte dei Marmi-Valdagno.

G.A.