Hockey serie B e settore giovanile. Piccoli talenti crescono: con lode

Alcuni ragazzi e ragazze dell’ Amatori Hockey Pesaro sono stati premiati ad Ancona al Palaprometeo con un premio dal Comitato regionale delle Marche per essersi distinti in alcune manifestazioni sportive. La bella soddisfazione è per due atleti dell’under 17 Jordan Boniolo e Gianluca Gasparini che hanno partecipato con la rappresentativa della zona 3 Emilia-Marche all’ ultimo trofeo nazionale Promote (trofeo delle Regioni). Inoltre sono stati premiati anche i piccoli dell’Under 11 che l’anno scorso hanno centrato nel proprio girone, con contendenti dell’ Emilia Romagna e delle Marche, una storica finale ai campionati nazionali italiani che li ha portati a fine maggio a Camaiore, in Toscana, confrontandosi con le migliori formazioni d’ Italia: Olmo Carbonari, Mattia Paci, Melissa Farinini, Gioia Barberi, Senuk Kanahara e Stella Barberi.

Serie B. La prima squadra gioca oggi alle 18 a Scandiano contro l’Hockey Scandiano e spera di recuperare il portiere Giraudo che sta soffrendo di problemi muscolari

b. t.