Hockey serie b. Mirandola fatale per l’Amatori. Il ds Galimberti: "Con la capolista ho visto carattere»

Nella trasferta emiliana disco rosso per l’Amatori Hockey Pesaro, che milita nella serie B di Hockey a rotelle, contro la prima in classifica Mirandola che s’impone 6-2. Ai pesaresi non riesce dunque l’impresa. Pesaro con qualche acciacco di troppo in più di un ruolo, sbaglia completamente l’impatto alla gara, andando sotto 4-0 dopo un quarto d’ora. A cavallo dei due tempi reazione pesarese con reti di Tony Barberi ed Edgar Barberi su assist di Alessio Urbinati. Si riapre la contesa. Ma i Marchigiani purtroppo si fermano nella rimonta e subìscono altre due reti nei due minuti finali. "Attualmente il Mirandola è la squadra più forte del girone ed è riuscito subito nel primo tempo a mettere un bel sigillo alla gara – queste le parole del diesse Attilio Galimberti –. Dopodiché c’è stata una nostra bella reazione nel secondo tempo, molto incoraggiante, con le due reti ed un buon gioco, ma la partita è stata poi chiusa nel finale quando per recuperare ci siamo esposti al massimo". I biancorossi dunque sono usciti con orgoglio dal match contro una squadra più attrezzata. Pesaresi ancora fermi a zero punti in classifica, desiderosi di un riscatto nella prossima giornata che vedrà al Palaborgo, quindi in casa, arrivare il Cremona che ha solo 3 punti di più in classifica. L’incontro è fissato sabato 24 febbraio alle 18,30.

b.t.