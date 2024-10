Hockey Serie C. La Coppa è amara. Empoli eliminato

Si esaurisce subito al primo turno l’avventura in Coppa Italia di Serie C dell’Hockey Empoli, a cui non basta il secondo posto nel triangolare con le due formazioni di Camaiore per ottenere la qualificazione. Il ‘gironcino’ si è disputato interamente al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore e ha visto la squadra di coach Stefano Carboncini partire con il piede giusto grazie al successo per 4-1 sui padroni di casa del Kraken Junior. I gol di Matteo Carboncini e Cecchi, su assist dello stesso compagno, hanno indirizzato la gara sui binari giusti per i Flying Donkeys nel primo tempo, mentre nella ripresa ci pensano Bertini e Michi a calare il poker, ben serviti rispettivamente da Dario Giorgetti e Alessandro Errico.

Soltanto a poco più di un minuto dallo scadere il gol della bandiera dei versiliesi. Nel secondo incontro, invece, i ‘ciuchi volanti’ sono costretti ad alzare bandiera bianca di fronte alla formazione principale del Kraken Camaiore. E pensare che ancora una volta erano stati gli empolesi a sbloccare il risultato con il solito Matteo Carboncini. I padroni di casa sono però riusciti a ribaltare il risultato già prima dell’intervallo e nella ripresa hanno chiuso il conto arrotondando il punteggio fino al 6-1 finale. Dilagando poi 15-1 contro il team ‘b’ il Kraken Camaiore vince il triangolare con sei punti davanti all’Hockey Empoli, fermo a tre. Questi i portacolori biancazzurri protagonisti della vicina trasferta, accompagnati oltre che dal tecnico pure dal presidente Paolo Errico e dal collaboratore Omar Giorgetti: Bagni (p), Benozzi (p); Errico A., Cecchi, Bertini E., Bertini D., Carboncini M., Simonelli, Soluri, Giorgetti D., Michi e Rodio. Adesso l’Hockey Empoli si potrà concentrare sul campionato di categoria, dove per quanto riguarda la prima fase è stato inserito nel girone C insieme a Corsari Riccione, Libertas Forlì, Ferrara Warriors, Gufi Parma, Scomed Bomporto e le due squadre di Camaiore, il Kraken e il Kraken Junior.