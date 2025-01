Hockey su pista, il pratese Stefano Zampoli si laurea campione d'inverno

Prato, 7 gennaio 2025 - Con la vittoria per 14-5 ottenuta contro Giovinazzo pochi giorni fa in campionato, l'Hockey Trissino si è laureato campione d'inverno della Serie A1 2024/25 di hockey su pista con 33 punti, davanti al Forte dei Marmi campione d'Italia in carica a quota 29. E una parte non secondaria del merito è anche di un portiere pratese, che anche nell'ultimo match difendeva la porta veneta: si tratta dell'ex-HP Maliseti Stefano Zampoli, che sta sempre più confermandosi fra i migliori portieri del torneo. E' l'estremo difensore che ha subito meno reti (12) in virtù dei circa trecento minuti sin qui giocati. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il venticinquenne di Prato può essere fiducioso: l'assalto a quello che sarebbe il terzo Scudetto in carriera, alla Coppa Italia e alla Champions League può e deve concretizzarsi. E' vincere è quasi un obbligo: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo, capace in questi tre anni di due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Al punto che il secondo posto della scorsa annata in campionato, con il tris tricolore svanito all'ultimo atto contro Forte dei Marmi, è stato visto come un “errore” da non ripetere. Il cammino è insomma ancora lungo e sulla carta l'ex-Maliseti può togliersi ancora diverse soddisfazioni, con queste premesse. Anche in Nazionale, dove ormai da oltre un biennio è una presenza fissa.

