Trofeo Memorial Giorgio Schiavoni: Campionato Italiano Master di Pentathlon Lanci a Bologna

Si chiama trofeo memorial Giorgio Schiavoni, ed è il campionato italiano master di pentathlon lanci che, oggi e domani, è in programma al campo Baumann di via Bertini. La pedana del giavellotto è stata appena rinnovata grazie all’intervento decisivo dell’amministrazione comunale. L’organizzazione sarà curata dall’Acquadela del presidente Giorgio Rizzoli che festeggia, in questo 2025, i sessant’anni di vita. Il 18 luglio sempre l’Acquadela organizzerò l’edizione numero 41 della leggendaria Casaglia-San Luca che, negli anni Ottanta, fu vinta per ben tre volte da Gelindo Bordin.

Intanto ci sarà questa rassegna che potrà contare su queste discipline: martello, peso, disco, giavellotto e martello maniglia corta. Per l’occasione ci saranno 151 master provenienti da tutta Italia e la star sarà sicuramente Carmelo Rado, classe 1933. Rado, che compirà 92 anni ad agosto, è stato un nazionale che, nel 1960, ha difeso i colori dell’Italia ai Giochi Olimpici di Roma. Specialista del giavellotto, ottenne, con la misura di 54 metri, il settimo posto.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo d’Accursio da Roberta Li Calzi, assessora allo sport; Massimo Grandi, responsabile organizzativo manifestazione Asd Acquadela; Ester Balassini, consigliera nazionale Fidal e Lisa Giuliani, delegata provinciale Fidal.

Soddisfatta per questa manifestazione che riporta un evento nazionale all’ombra delle Due Torri dopo una decina d’anni, proprio Ester Balassini. "Da quando sono stata eletta – racconta Ester – cerco sempre di proporre Bologna come sede di evento. Dopo questo appuntamento legato ai lanci, ci sarà una prova master, sulla distanza dei cinque chilometri, a Castenaso, all’inizio di ottobre".