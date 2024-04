Hockey su pista. Centinaia di atleti per il torneo giovanile internazionale organizzato dalla Spv

La Spv Group ha organizzato la quinta edizione del torneo giovanile internazionale intitolato a Carlo Zanaboni, storico custode della palestra ‘Dorando Pietri’. Sul buon momento della società che presiede e sul futuro, anche dell’impianto che da anni il sodalizio gestisce, parla il presidente Claudio Bicicchi.

Come procede la stagione della Spv?

"Siamo soddisfatti, sia per il ritorno in serie B con una formazione giovane in collaborazione con La Pumas di Mirko Bertolucci, sia per i campionati giovanili a cui partecipiamo con sei squadre; la under 17 già qualificata per le finali nazionali che organizzeremo a Viareggio dal 30 maggio al 2 giugno".

Un bilancio del torneo Zanaboni?

"Molto positivo, sia per la risposta delle squadre, 20 in rappresentanza di 8 società di cui una spagnola, sia per il contributo all’economia locale, visto che durante la manifestazione ci sono stati a Viareggio circa 300 fra addetti ai lavori e genitori".

Ssono imminenti ingenti interventi alla storica palestra del Varignano?

"Finalmente, grazie all’interessamento dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi e dell’amministrazione dovremmo essere arrivati, dopo 24 anni, a vedere realizzati quei lavori straordinari che rimetteranno a nuovo la palestra: rifacimento del parquet e delle balaustre, sistemazione del tetto e messa a norma degli impianti. Per tutto questo tempo la struttura è potuta restare aperta grazie ai lavori fatti a nostre spese".

Nel quartiere Varignano adesso resta da rendere del tutto agevole il Centro Vasco Zappelli nel quale al momento, sono fruibili solo i campi da calcetto, recentemente sistemati, quello da pallavolo nella tensostruttura e la pista all’aperto di pattinaggio, in condizioni piuttosto precarie. La 5a edizione del torneo Zanaboni ha visto le vittorie di Thiene (under 11 e 13), Vilafranca (15) e Spv (17).

G.A.