Hockey su pista. Cgc, scontro diretto per evitare i playout

Come una finale. Sì, a tre giornate dalla fine del campionato, è arrivato decisamente il momento delle partite da dentro o fuori; delle partite da vincere senza se e senza ma. Montebello-Cgc Viareggio, oggi alle 18, per i bianconeri non può non essere una partita da vincere in ogni modo, ad ogni costo. Troppo importante la posta in palio, troppo importante il gruzzoletto di punti (7 sul Sandrigo) da difendere e che varrebbero la salvezza diretta senza dover passare dalle forche caudine dei playout. In Veneto sale un Cgc, nonostante le due ultime sconfitte con Giovinazzo e Bassano, in crescita e capace di far sua la partita, sfruttando qualità tecniche migliori rispetto all’avversario. Muglia, Mura e Lombardi, rispettivamente 20, 15 e 11 reti, da soli, tanto per parlare di numeri, hanno messo a segno quasi la totalità delle reti di un Montebello fermo a 5 punti addirittura dallo scorso 8 dicembre e che è reduce da 13 sconfitte consecutive, fra cui l’ultima un fragoroso 10-1 patito in quel di Monza. Guai però a pensare che la partita sia scontata, anzi i bianconeri dovranno scendere in pista con la voglia di azzannare l’avversario, cosa che fu splendidamente fatta nello scontro diretto di tre settimane fa con il Novara, quando arrivò un maestoso 6-0 in carrozza.

All’andata fu un 2-1 tutt’altro che agevole, arrivato in rimonta e solo nel finale, grazie alle reti di Muglia e Lombardi, quindi occhio ai vari Torres (11 reti), Perez (8), Checchetto (8 e sua la rete dell’illusorio 1-0) e De La Reta (6), perché se la partita è da dentro o fuori per il Cgc, che di punti ne ha 21, figuriamoci se non lo è per chi rischia seriamente di retrocedere direttamente. Cgc al completo e che ieri mattina ha svolto un’ulteriore allenamento "proprio per non lasciare niente di intentato" sottolinea il direttore sportivo Nicola Palagi. "È innegabile che questa - spiega ancora il capitano del Cgc scudettato -, per la piega che ha preso il campionato, sia una partita chiave. Partita che nasconde insidie e che dovremo affrontare con mentalità vincente. Siamo superiori a loro e siamo fiduciosi".

Sergio Iacopetti