Hockey su pista. Delusione Cgc. Sconfitta inattesa

Sandrigo 4

CGC Viareggio 1

SANDRIGO: Catala, Cocco, Ardit, Brendolin, Loguercio - Poletto, Ghirardello, Moyano, Giovanini, Merlo.

CGC: Gomez, Mura, Cinquini, Rosi, Lombardi - Muglia, Puccinelli, D’Anna, Raffaelli, Torre.

Reti: 1° tempo: 12,59 Brendolin (td), 15,45 Brendolin (td), 17,40 D’Anna. 2°tempo 7,13 e 22,30 Ardit.

Note: Cartellini blu: Lombardi, Moyano, Muglia, Mura, Giovanini, Ardit. Cartellino rosso: Mura.

SANDRIGO – Pesante e inaspettata sconfitta del Cgc a Sandrigo. Primi minuti in equilibrio che viene interrotto da un cartellino blu comminato a Lombardi con Brendolin che realizza il tiro diretto portando in vantaggio il Sandrigo. Dopo pochi minuti il Centro ha l’occasione di pareggiare per il blu a Moyano ma Catala para il tiro diretto a Muglia e i due minuti di Power play non vengono sfruttati. Raddoppia invece il Sandrigo ancora con Brendolin su punizione di prima concessa per il blu a Muglia. Il Cgc reagisce e accorcia con capitan D’Anna bravo a sorprendere in girata Catala sul suo palo. Ancora un blu ai danni del Centro per fallo di Mura ma stavolta Gomez si oppone al solito Brendolin.

Il secondo tempo inizia col Viareggio in power play, ma si registra solo un palo di Lombardi. C’è poi una combinazione Muglia - D’Anna dietro che frutta il gol del pareggio annullato inspiegabilmente dall’arbitro Moresco. Il Centro si disunisce e Ardit realizza il terzo gol per i locali con un bell’alza e schiaccia da dietro porta. Lo stesso Ardit si fa espellere per un fallo in area su Mura ma Lombardi si fa murare da Catala il rigore e la conseguente ribattuta. È poi il Sandrigo a sprecare un rigore con Giovanini, ma l’appuntamento con il quarto gol è rimandato di poco perché Ardit a due minuti e mezzo dal termine devia alle spalle di Gomez un prezioso assist di Ghirardello. Resta da annotare solo il fallo di frustrazione di Mura su Brendolin allo scadere che frutta all attaccante bianconero un pesante cartellino rosso. Il tiro diretto di Moyano si infrange sui gambali dell’ottimo Gomez che salva il Centro da un passivo ancora più pesante.