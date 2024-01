Hockey su pista. È già finita l’avventura del Vercelli

Con il 2023 è finita, almeno a livello di serie A1, l’avventura del Vercelli. La squadra piemontese, complici gravi problemi economici legati anche al dover giocare a porte chiuse, dopo aver perso praticamente l’intera rosa, ha rinunciato a proseguire la stagione e sembra intenzionata a ripartire dalla serie B. La classifica non viene modificata essendo state giocate la metà delle partite, mentre dovrebbe retrocedere in A2 solo una squadra al termine di play out con solo tre squadre. Questa la diaspora piemontese: Orellano, era già rientrato in patria, Neves passa al Trissino, l’allenatore Roberto Crudeli, Tataranni e Mattia Verona approdano a Breganze, Rubio e Cosimo Mattugini a Giovinazzo, Maniero e Stefani a Novara, Pettenuzzo al Sarzana di A2, Bergamin al Vercelli di B. Si era parlato dei possibili arrivi di Zanfi (Breganze) e Clavell (Giovinazzo) con Parasuco allenatore, ma tutto è saltato.