Hockey su pista. Forte, prima sconfitta. Che crollo a Follonica

Follonica

6

forte dei Marmi

1

FOLLONICA: Barozzi, Banini, Pagnini F., Pagnini M., Montigel, Franchi, Thiel. All. Cachim.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Torner, Ipinazar F., Ipinazar P., Borgo, Chereches, Ciupi. All. De Gerone.

Arbitri: Barbarisi, Iuorio.

Reti: 18’ pt Franchi, 23’ pt Pagnini F.; 1’ st Pagnini F., 5’ st Banini; 6’ st Borgo, 16’ st Pagnini F., 23’ st Thiel.

FOLLONICA – Al Capannino nella tana del Follonica vero spauracchio d’inizio stagione, il Forte inciampa nella prima sconfitta in campionato. Il 6-1 finale, pur riconoscendo i meriti dei maremmani, pare però anche fin troppo pensante. Forte che, affidandosi sì al portierone Gnata si è trovato comunque di fronte anche un grande Barozzi. Gnata respinge i tentativi di Franchi e di Montigel per cadere solo al 17’ sulla gran giocata di Franchi, che circumnaviga la porta. Il raddoppio, poi, di Federico Pagnini chiude sul 2-0 un primo tempo di marca maremmana, ma non troppo. È, infatti, nella ripresa che la scalata per il Forte diventa impervia. Passano appena 6 secondi e Federico Pagnini trasforma il rigore del 3-0. Torner prova a suonare la carica, ma Marco Pagnini, su tiro di prima, infila il 4-0 che chiude, di fatto, i giochi. Borgo accorcia, toccando di quel basta una conclusione dalla lunga gettata di Chico Ipinazar, poi Barozzi dice di no prima a Torner e poi allo stesso Ipinazar. Lo stesso portierone, ex Cgc, respinge il rigore di Torner ed il finale di partita diventa una passerella maremmana. Pagnini trova il 5-1, nuovamente su rigore, poi c’è gioia anche per il tedesco Thiel, in contropiede. Nel finale Torner si ripresenta dal dischetto ma Barozzi vince, ancora una volta, il faccia a faccia. Per il Forte una sconfitta pesante e la prova provata che contro certe squadre una panchina più lunga non guasterebbe. All’ottimo De Gerone, in attesa del rientro di Federico Ambrosio (forse contro il Cgc, nel derby di sabato prossimo), il compito di svezzare velocemente i ragazzi aggregati alla prima squadra.