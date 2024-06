Hockey su pista giovanile under 17. La Spv è campione. Cgc al quarto posto

A una settimana dal titolo under 11 conquistato dalla Rotellistica Camaiore, un’altra formazione locale è ‘profeta’ sulla propria pista, la Spv Group di Alessandro Martini che conquista al Palabarsacchi lo scudetto under 17. Le finali organizzate dalla Spv Group, si chiudono anche con il quarto posto del Cgc Viareggio di Andrea Facchini e il quinto del Forte dei Marmi di Alessandro Barsi. Il titolo under 13 va al Breganze in una finale senza squadre locali disputata a Castiglione. Dopo il secondo posto di un anno fa, stavolta la Spv fa centro in una finale ricca di colpi di scena risolta dalla rete di Giovanni Pesavento a 28" dalla conclusione dopo che nel primo tempo Elia Cardella aveva prima portato avanti i suoi e poi firmato il 2-2.

Nel girone A percorso netto della Spv di (11-1 Correggio, 4-1 Cgc, 8-3 Trissino, 12-0 Lodi) e terzo posto del Cgc (8-2 Lodi, 7-4 Correggio, 3-5 Trissino. Classifica: Spv 12, Trissino 9, Cgc 6, Correggio e Lodi 1. Nel gruppo B terzo il Forte dei Marmi (1-2 Bassano, 4-5 Breganze, 10-2 Eboli, 6-9 Scandiano). Classifica: Bassano 12, Breganze 9, Forte 6, Scandiano 3, Eboli 0). Qualificazioni alle semifinali: Trissino-Forte 4-1, Cgc-Breganze 6-4. Semifinali: Spv-Cgc 7-1, Trissino-Bassano 7-6. Finale primo posto: Spv-Trissino 3-2; terzo: Bassano-Cgc 2-1; quinto: Forte-Breganze 4-0.

Classifica finale: 1) Spv 2) Trissino 3) R.Bassano 4) Cgc 5) Forte dei Marmi 6) Breganze. Coppa Fisr al Correggio davanti a Scandiano, Lodi, Eboli.

Under 13. Dominio veneto con titolo al Breganze (1-0 in finale contro il Bassano). Classifica finale: 1) Breganze 2) Roller Bassano 3) Thiene 4) Scandiano 5) Castiglione 6) Follonica. Coppa Fisr al Lodi, seguito da Correggio, Agrate, Eboli. Ultime due finali: da giovedì 6 a domenica 9 a Follonica sio asegna il titolo under 19 con Pumas Viareggio e Forte dei Marmi; la settimana dopo a Breganze, quello under 23 con Pumas e Rotellistica Camaiore.

G.A.