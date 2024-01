Hockey su pista. Gnata: "Dispiace non aver staccato il Trissino». Rinviato il quarto di coppa Italia

Dopo tredici vittorie e una sconfitta, il primo pareggio in campionato (4-4), ottenuto a Bassano, mantiene il Centro Porsche Forte dei Marmi al comando della classifica di serie A1 dopo la seconda giornata di ritorno, ma impedisce ai rossoblu di allungare sul Trissino, fermato anch’esso sul pari con identico punteggio a Valdagno, che resta staccato di 3 lunghezze. Riccardo Gnata, portiere e capitano della formazione versiliese commenta così la trasferta veneta.

Riccardo, che partita è stata? "Abbiamo disputato una buona prova, rimontando dall’1-3, e secondo me avremmo meritato di vincere perchè il Bassano non ha dominato, anzi il pareggio gli sta anche largo. Dopo la partita di coppa, siamo stati in grado di rimontare due reti nel secondo tempo e anche di passare in vantaggio. Poi c’è stata la nostra traversa e, sul capovolgimento di fronte, è arrivato il loro pareggio. Due episodi che non ci hanno favorito".

Dispiace non aver staccato il Trissino?

"Questo è ciò che più ci dispiace di questa giornata in cui avremmo potuto aumentare il distacco in classifica. Visto da un altro punto di vista però il loro pareggio ha reso meno negativo il nostro".

Adesso conta solo vincere?

"Dobbiamo essere positivi perchè a Bassano a livello di gioco abbiamo fornito un’ottima prestazione. Ora pensiamo a recuperare le energie fisiche e mentali e a dare il massimo".

Mercoledì al Palaforte ci doveva essere il quarto di finale di coppa Italia contro il Montebello. Ma la partita è stata sospesa (come tutti i quarti di finale) in attesa che il giudice unico si pronuncia sul ricorso del Grosseto (che non modificherà comunque l’abbinamento Forte-Montebello). Come vincitore del girone d’andata il sodalizio versiliese ha l’opzione per organizzare le finali delle coppa Italia del 23 e 24 marzo e, in caso di vittoria nel quarto di finale di domani, tutto fa pensare che intenda farla valere.

G.A.