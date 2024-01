Hockey su pista. I primi movimenti di mercato del 2024

Altri movimenti di mercato di questa finestra invernale di hockey su pista. Schiavo (Trissino) passa al Sandrigo, Dalla Valle e Costenaro (Breganze) al Sandrigo e Barnardelli (Breganze) al Novara. Tre le panchine già saltate con un doppio cambio a Breganze: da Basso (che in estate aveva rilevato l’argentino Perea) a Pozzan e da questi a Crudeli; a Bassano Zonta ha preso il posto del dimissionario Viterbo. Sono 17 i Sodalizi, in rappresentanza di 22 compagini (9 di A1, 10 di A2 e 3 femminile) che fanno parte della Lihp Lega Italiana Hockey Pista: Trissino, Lodi, Forte dei Marmi, Grosseto, Sarzana, Montebello, Monza, Vercelli, R.Bassano, Scandiano, Correggio, Montecchio Precalcino, Thiene, Pumas, Salerno, Matera, Giovinazzo. Entro il 10 gennaio eleggeranno il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2024/26.

G.A.