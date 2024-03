Hockey su pista: il capitano Gnata sulla risposta della squadra e del pubblico dopo il terremoto societario. "Abbiamo reagito bene al momento difficile»

Al termine di una settimana che definire difficile è un eufemismo, con l’uscita di scena di Attilio Bindi e l’accantonamento, almeno temporaneo, del ‘Progetto felicità’ a lui legato, l’Hc Forte dei Marmi sfodera una prova maiuscola contro il Trissino, respinge il tentativo di sorpasso dei veneti e fa capire che, nonostante tutto, la squadra ha intenzione di onorare fino alla fine questa stagione. Il capitano Riccardo Gnata parla della sfida al vertice e non solo.

Che partita è stata quella contro i campioni d’Italia?

"Abbiamo disputato una gara di sostanza in difesa e siamo arrivati bene in porta costruendo molte occasioni sulle quali è stato bravo Sgaria. Ai punti avremmo vinto noi, ma purtroppo non è andata così. In ogni caso abbiamo fornito una bella prova di forza".

Come giudichi la risposta del pubblico?

"Abbiamo fatto una grande partita anche perchè al palazzetto c’era tanta gente e la risposta del paese in un momento difficile per la società è stata la cosa più bella e importante della serata. Come ho detto meritavamo di vincere, ma anche così, oltre a mantenere il primo posto solitario, abbiamo dimostrato che la squadra c’è e che ha ancora molto chiari i propri obiettivi in questa stagione".

Il primo di questi obiettivi, la coppa Italia, ve lo giocherete fra pochi giorni davanti al vostro pubblico. Sensazioni?

"Abbiamo davanti una settimana di lavoro per presentarci nelle miglior condizioni alla semifinale di sabato contro un Lodi in gran forma. Speriamo di recuperare Federico (Ambrosio, capocannoniere della A1, fermo da tre settimane per l’infortunio subìto a Follonica, ndr) e siamo comunque pronti a dare battaglia contro tutti".

A margine del pareggio con il Trissino ci sono da sottolineare alcune interpretazioni arbitrali che hanno lasciato molti perplessi, mentre i rossoblu hanno avuto il merito di costringere i campioni d’Italia a inseguire sempre.

