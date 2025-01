Hockey su pista. Il Cgc sfiora l’impresa. E mette paura al Lodi

lodi

5

cgc viareggio

4

LODI: Grimalt, Compagno, Faccin, Fernandes, Najera, Nardini, Antonioni, Bozzetto, Giovannetti. All. Bresciani.

CGC: Gomez, Cinquini, Lombardi, Rosi, Mura, Raffaelli, Muglia, D’Anna. All. Cupisti.

Arbitri: Iuorio e Barbarisi.

Marcatori: 7’ pt Fernandes, 10’ pt Muglia, 13’ pt D’Anna, 14’ pt Compagno, 14’ pt Lombardi, 18’ pt Najera; 5’ st Compagno, 16’ st Faccin, 18’ st Muglia.

Note: Note: ammonito Muglia.

LODI – C’è modo e modo di perdere. Il Cgc Viareggio lo ha fatto, a Lodi, nel migliore dei modi possibili. Perché se c’è una squadra che è uscita dal campo con lo sguardo impaurito è stata la squadra lombarda di ‘Gigio’ Bresciani. Il 5-4 finale non dà i giusti meriti a un Cgc gagliardo, tignoso in difesa, aggrappato sempre alla partita, tanto da portarsi per due volte in vantaggio. Alla fine Cupisti ha anche deciso di togliere il portiere Gomez per mettere in campo il 5° uomo di movimento, Muglia negli ultimi 40 secondi, ma non è bastato. Comunque il volto scuro di Bresciani a fine partita è stata che la riprova di come il Lodi, più per merito del Cgc che per demerito proprio, abbia sudato le cosiddette ‘sette camicie’.

Partita che inizia a ritmi altissimi, con il Lodi a pressare alto e un attento Cgc a chiudersi. Ma contro corazzate come quella lombarda ogni errore costa carissimo. Così Lombardi si fa soffiare la pallina da Najera, che imbecca Fernandes per l’1-0. Pochi secondi dopo altra distrazione, ma stavolta Gomez blocca Fernades. Al 10’ d’improvviso Muglia beffa Grimalt sul primo palo e la partita cambia. Cambia perché, dopo una respinta di casco di Gomez su Antonioni, D’Anna tocca con la stecca il bolide di Cinquini che vale il 2-1 bianconero. Parlavamo di piccoli dettagli e, per l’ennesimo dettaglio, il Cgc paga dazio: ingenuo fallo di Raffaelli e Compagno, su punizione di prima, beffa Gomez con un pallonetto.

Ma le emozioni di un pimpante primo tempo mica sono ancora finite... Fallo su Rosi e Lombardi infila il 3-2 dal dischetto. Il Cgc spreca il 4-2, in contropiede, con Rosi e puntuale arriva il 3-3 siglato da Najera dal limite. Al 5’della ripresa Muglia si prende un blu e, con il seguente tiro di prima, ancora Compagno (migliore in campo) fredda Gomez. A 9’ dalla fine, dopo minuti di continui capovolgimento di fronte, Faccin infila quasi per caso il 5-3 e sembra finita. Ma il Cgc non molla e Muglia riapre i giochi su un tiro di prima. Gli ultimi minuti sono uno scontro tra i tentativi bianconeri, fra cui un incredibile palo di Lombardi, e i lunghi possessi di palla dei Lombardi, prova che il grande Lodi questo successo se l’è proprio sudato.

Sergio Iacopetti