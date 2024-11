Hockey su pista. Il Cgc cade in Veneto. Ma si batte fino in fondo

valdagno

cgc viareggio

VALDAGNO: Bovo, Diquigiovanni, Sanches, Giuliani, Borregan, Lazzarotto, Crocco, Tomba, Piroli. All. Chiarello.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Rosi, Cinquini, Raffaelli elli, Lombardi, Muglia, D’Anna, Mura, Puccinelli. All. Cupisti.

Arbitri: Rago e Giangregorio.

Marcatori: 15’ pt Sanches; 10’ st Piroli; 19’ st Borregan, 21’ st Sanches.

VALDAGNO – Un altro 0-4, esattamente come fu contro il Lodi, ma c’è sconfitta e sconfitta. Il Cgc perde a Valdagno ma non senza qualche recriminazione perché il Cgc, stavolta, la partita l’ha fatta cadendo solo per le gran giocate dei veneti, guidati da un Sanches in versione exclusive. Cupisti lascia inizialmente fuori D’Anna, Muglia e Mura affidandosi a una squadra più di corsa. Tattica che dà i suoi frutti, anche perché dove i bianconeri non arrivano ci pensa il portierone Gomez a metterci una pezza. L’estremo argentino non si fa sorprendere dai tiri di Giuliani e Sanches e nemmeno sulle imbucate di Borregan. Il Cgc si fa vedere con le sortite di Rosi e Lombardi, ma alla fine paga dazio sulla conclusione di Sanches. Sono passati già 15’ dall’inizio ed il Cgc pare assorbire il colpo, tanto è vero che l’ultima occasione della prima frazione è per Lombardi che sfiora l’1-1 a tu per tu con Bovo. Prima ci aveva pensato nuovamente super Gomez ad evitare il peggio respingendo un tiro di prima di Sanches.

La ripresa ricalca la falsa riga del primo tempo con il Valdagno più manovriero ed il Cgc pronto a ripartire. A 15’ dalla fine, però, Sanches serve su un piatto d’argento il 2-0 al neo entrato Piroli. Gomez fa il suo respingendo ancora su Piroli, ma anche Bovo non sta a guardare respingendo due volte su D’Anna. A 6’ dalla fine i giochi si chiudono definitivamente, quando Borregan infila Gomez sotto il gambale su tiro di prima, decretato per un blu a D’Anna. Sanches mette la ciliegina sulla torta con un rete. L’ultimissima occasione è per Lombardi, ma il suo tiro di prima viene respinto da Bovo che replica anche sulla respinta, con l’aiuto del palo.

Sergio Iacopetti