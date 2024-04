Hockey su pista. Il dominio indiscusso in campionato di versiliesi e veneti certificato anche dai numeri

La regular season di serie A1 va agli archivi con il primo posto del Forte dei Marmi seguito dai campioni d’Italia in carica del Trissino. Accedono direttamente ai quarti dei play off anche Follonica, Sarzana. Lodi e Grosseto, mentre gli ultimi due posti saranno decisi dagli spareggi Sandrigo-Valdagno e Bassano-Montebello in programma il 17 e 20 prossimi. I quarti di finale si svolgeranno il 24 e 27 aprile con eventuale bella il 1 maggio: vincente Bassano/Montebello-Forte; vincente Valdagno/Sandrigo-Trissino, Follonica-Grosseto, Sarzana-Lodi. Seguiranno le semifinali il 4, 8, 11 e, eventualmente 15 e 18 maggio e le finali 25 e 29 maggio, 1 4 e 8 giugno (le ultime due eventuali belle). Retrocederà in serie A2, oltre al Vercelli, l’ultima del girone di play out (dal 20 aprile al 25 maggio) formato da Monza, Breganze e Giovinazzo che partono, rispettivamente da 11, 9 e 8 punti.

Il dominio di Forte e Trissino è stato indiscusso, come testimoniano i distacchi sulle immediate inseguitrici (oltre 10 punti), anche se il torneo di Follonica (anche finalista in coppa Italia e Wse Cup) e Sarzana (record di punti in A1) è stato forse superiore alle attese. Se quindi versiliesi e vicentini sono favoriti per l’accesso alla finale, non sarà facile per loro avere ragione di una concorrenza agguerrita visto anche che i play off, con un massimo di 13 partite da giocare senza possibilità di pareggi, sono più che mai soggette a quegli episodi così determinanti nell’hockey. Sul piano delle delusioni, a parte il Vercelli, uscito di scena a metà stagione e penalizzato anche dall’obbligo di giocare a porte chiude, Grosseto, Valdagno e Bassano, in misura diversa, hanno scontato una certa discontinuità, mentre il Monza è finito nei play out pur avendo spesso giocato alla pari con formazioni più quotate.

Dopo la fine della stagione ci sarà da verificare se i ridimensionamenti di alcune piazze, saranno confermati, sperando che non ci siano altre defezioni dopo quella dei piemontesi.

G.A.