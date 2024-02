Hockey su pista. Il Pegaso alato assegnato alla Pumas. Ai viareggini il premio della Regione. Merito dei risultati ottenuti con le giovanili

La Pumas Farmaè Viareggio di hockey ha ricevuto la bandiera della regione Toscana con il Pegaso alato, simbolo di appartenenza e identità. Il riconoscimento è stato assegnato al sodalizio di Mirko Bertolucci per i risultati ottenuti anche e soprattutto a livello giovanile. Il portavoce della regione, Bernard Dika, oltre a portare gli auguri del presidente Eugenio Giani, ha sottolineato l’importanza dei valori dello sport per i giovani e di come, anche grazie ai risultati della Pumas, la Toscana raggiunga traguardi importanti in molte discipline sportive.