Hockey su pista: In A1 il Trissino risponde al Forte. Vittoria di carattere per il Cgc. I viareggini allungano sulle seconde Nel posticipo di serie A2, il Cgc Viareggio vince 3-2 a Follonica, mentre il Forte perde 1-6 in casa contro il Matera. Il Cgc, nonostante le assenze, trionfa con una tripletta di Muglia. Il Forte cede nel primo tempo, con Piozzini del Matera che segna quattro gol. In A1, Trissino batte Grosseto 5-3 e Montebello perde 2-4 contro Valdagno. Classifica invariata con il Forte in testa a 64 punti.