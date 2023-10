Hockey su pista: la Coppa Italia di Serie A2. Il Cgc espugna il Forte a fatica. La Pumas si arrende al Camaiore

Nella seconda giornata del girone C della coppa Italia di serie A2 di hockey su pista vincono soffrendo fuori casa sia il Cgc Viareggio (3-2 a Forte dei Marmi), sia la Rotellistica Camaiore (7-6 in casa della Pumas) che si impongono nei rispettivi derby di giornata. Cgc e Rotellistica restano pertanto in testa a punteggio pieno. Riposava il Sarzana.

Il Cgc Viareggio espugna con fatica il Palaforte, imponendosi per 3-2 (primo tempo 1-1). Avanti i rossoblu di Molina nel primo tempo con Tommaso Giovannelli (11’) e immediato pareggio di D’Anna servito da Muglia (12’). Al 3’ della ripresa Muglia trasforma il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Giovannelli. Un minuto dopo lo stesso Muglia non si ripete (espulso Cacciaguerra) con Bertozzi che para. Al 5’ Gomez para il tiro diretto del decimo fallo viareggino a Giovannelli che poco dopo pareggia in ripartenza. All’8’ gol-partita in acrobazia di Muglia. Al 23’ Gomez salva il risultato parando un rigore a Ballestero, una prodezza che consente ai bianconeri di portare a casa la vittoria.

Partita spettacolare alla palestra del Varignano. Nel primo tempo Alonso (11’) replica al vantaggio della Pumas (Pesavento al 9’), poi i rossoverdi allungano con una doppietta di Elia Cardella (12’ e 14’). Nel finale la squadra di Orlandi dapprima pareggia con la doppietta di Alonso 21’ e 22’) e quindi chiude in vantaggio grazie alla rete di capitan Brunelli (23’). Nuovo ribaltamento a inizio ripresa con Pesavento (2’) e Pezzini (4’) che riportano avanti la squadra di Mirko Bertolucci. Ninci firma il 5-5 al 5’ e Alonso non trasforma il tiro diretto del decimo fallo viareggino (8’). Pesavento riporta così avanti la Pumas, ma Pardini (12’) e Brunelli (15’) operano il sorpasso definitivo a favore degli ospiti. Al 17’ Pesavento e al 20’ Pardini non sfruttano un tiro piazzato per parte (il primo per il decimo fallo dei bluamaranto, il secondo per un’espulsione).

Classifica: Cgc e Camaiore 6; Pumas, Forte e Sarzana 0. Sabato 28 per la terza giornata si gioca solo Sarzana-Cgc; Forte dei Marmi-Pumas rinviata al 7 novembre.

G.A.