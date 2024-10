Hockey su pista. L’amaro ritorno del Cgc in A1. Nulla da fare contro il Lodi

Cgc viareggio

0

Lodi

4

CGC VIAREGGIO: Gomez, Lombardi, Puccinelli, Rosi, Cinquini, D’Anna, Mura, Raffaelli, Antonini, Torre (p). All. Cupisti.

LODI: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Rodrigues, Nadini, Antonioni, Bozzetto, Compagno, Porchera (p). All. Bresciani.

Arbitri: Galoppi e Hyde.

Marcatori: 7’ e 8’ pt Rodrigues 9’st Nadini, Rodrigues 15’st.

VIAREGGIO – Una neopromossa con tanto entusiamo, il Cgc Viareggio, una squadra dal ricco palmares e con ambizioni da titolo, il Lodi, e un pubblico dalle grandi occasioni. Insomma Cgc-Lodi non poteva essere esordio migliore. Alla fine però, nonostate un pubblico trascinante, il maggior tasso tecnico dei lodigiani è emerso in tutto e per tutto, fino al 4-0 finale. Intendiamoci: il successo del Lodi - al netto delle intemperanze dei propri tifosi, che per due volte hanno indotto gli arbitri a stoppare la contesa, per lancio di sostanze liquide in campo - è giusto, ma il Cgc un po’ di harakiri se l’è fatto. Tutto ruota attorno al fattore nervosismo con l’argentino Mura (35 reti l’anno scorso con la casacca del Giovinazzo) che, passati appena 5’ dall’inizio atterra un avversario. È cartellino blu e tiro di prima per il Lodi. Gomez respinge il primo tentativo di Compagno, ma l’arbitro fa ripetere. Compagno riprova e stavolta centra il palo, ma sul susseguirsi dell’azione il Cgc, in inferiorità numerica, cade sotto la rasoiata del portoghese Rodrigues. Il portoghese è in loop e, non pago, con una sorta di girata volante raddoppia a stretto giro di posta. Sotto 2-0 Cupisti prova a mescolare le carte, ma il solo Lombardi sembra avere l’argento vivo addosso.

Nella ripresa l’occasione per rientrare in partita ci sarebbe anche, ma Mura si fa respingere un tiro di prima ed il Cgc, che non sfrutta nemmeno la superiorità numerica, accusa il colpo. La pietra tombale ce la mette Nadini che, a 9’ dalla fine, sigla in allungo, e sulla stessa azione, prima a Lombardi e poi a Cinquini. Mura conclude la serata con il secondo blu, mentre Rodrigues conclude la sua con il 4-0 finale.

Sergio Iacopetti