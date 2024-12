Hockey su pista Serie A1

SARZANA

3

NOVARA

1

SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz Ruiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa

AZZURRA NOVARA: Granados, Brusa, Menendez, Ortiz Oyola, Petrocchi, Vega, Cardella, Gavioli, Maniero, Bernardelli. All. Punset

Arbitri: Carmazzi e Molli di Viareggio

Marcatori: Ortiz Ruiz, Illuzzi, Vega, De Rinaldis.

SARZANA – Prosegue il momento positivo dell’Hockey Sarzama: dopo il pari in casa della capolista Forte dei Marmi e il successo esterno in Ws Europe Cup in Svizzera, i rossoneri centrano la prima vittoria casalinga della stagione contro la neopromossa Azzurra Novara, nel recupero della nona giornata (match posticipato per gli impegni europei dei rossoneri). Tre punti sofferti ma meritati per il team di Sergio Festa che, dopo un inizio di stagione balbettante, sembra aver finalmente imboccato la strada giusta. Non è stato però facile venire a capo del match contro i piemontesi molto attenti in difesa e col portiere Grandos bravo a neutralizzare in più occasioni le conclusioni di Borsi oltre a un tiro diretto di Ortiz Ruiz.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, nella ripresa il Sarzana parte col piede sull’acceleratore e, dopo un palo di Mattugini, Ortiz Ruiz sblocca il risultato al 2’42’’ con un tiro dalla distanza. Il raddoppio arriva 83 secondi dopo su tiro diretto trasformato da Illuzzi. Dopo alcune occasioni fallite dal dischetto da entrambe le squadre, a 6’45’’ un diagonale di Vega accorcie le distanze e di fato ripare la gara. A quel punto i piemontesi si butta all’assalto alla ricerca del pareggio, Petrocchi a tu per tu con Corona sciupa una ghiotta opportunità. Sul rovesciamento di fronte De Rinaldis al volo su assist di Borsi mette a segno il gol del definitivo 3-1. Nell’altro recupero della giornata pareggio 3-3 fra Valdagno e Grosseto. In classifica il Sarzana sale a quota 8 punti portandosi al decimo posto. I rossoneri torneranno in campo domani sera a Giovinazzo contro i pugliesi padroni di casa, che in classifica li seguono di 2 punti.