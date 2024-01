Hockey su pista serie A2

Nella seconda giornata del campionato di serie A2 girone B di hockey su pista vincono fuori casa per 4-1 Cgc Viareggio (sulla Pumas Farmaè) e Rotellistica Camaiore (a Salerno) che guidano la classifica a punteggio pieno. Vince fuori casa anche il Forte dei Marmi (7-6 a Sarzana).

Pumas-Cgc. In una palestra ‘Dorando Pietri esaurita’ il Cgc si porta subito avanti (Muglia al 5’ e D’Anna al 6’) e non sarà mai rimontato. Al 14’ Rosi segna il 3-0 sul quale si va al riposo. Nella ripresa, dopo un rigore di Muglia che colpisce il palo, accorcia Michele Pesavento su tiro diretto (6’). Al 15’ Muglia ristabilisce il triplo vantaggio che non cambierà più. Da segnalare le assenze di Marchetti e Elia Cardella (Pumas) e Raffaelli (Cgc), 5 cartellini blu (tre Cgc e 2 Pumas) e tre tiri diretti, con relative superiorità, non sfruttati (2 dalla Pumas e 1 dal Cgc).

Salerno-Rotellistica. Vittoria in scioltezza della Rotellistica Camaiore a Salerno (4-1, primo tempo 3-1). La squadra di Orlandi passa in vantaggio al 6’ con Ninci e controlla agevolmente gli avversari che, dopo il raddoppio di Alonso, accorciano su tiro diretto. Di Alonso anche le altre due reti al 19’ del primo tempo e al 10’ della ripresa.

Sarzana-Forte. A Sarzana il Forte dei Marmi inizia bene, viene rimontato (primo tempo 4-4), ma finisce per prevalere di misura dopo molti capovolgimenti di risultato. In rete per i rossoblu Chereches (4), Giovannelli (2) e Ballestero. Prato-Matera 4-2; oggi alle 18 Follonica-Castiglione completa la seconda giornata.

Classifica: Cgc e Camaiore 6; Forte e Prato 4; Pumas e Matera 3; Sarzana, Salerno, Castiglione, Follonica 0. Sabato prossimo derby Camaiore-Pumas, mentre il Cgc va a Follonica.

Serie A1: risultati 15ma giornata: Giovinazzo-Grosseto 7-7, Monza-Montebello 5-3, Follonica-Sandrigo 3-3, Vercelli-Breganze 0-10. Oggi alle 18, oltre a Bassano-Forte, si giocano Valdagno-Trissino e Sarzana-Lodi.

G.A.