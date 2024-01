Hockey su pista serie a2: domani rotellistica e forte. Il Cgc vuole ingranare la quarta a Prato. La Pumas ospita il Salerno e non sarà facile

Due impegni interni (Pumas Farmaè contro il Salerno e Forte dei Marmi contro il Castiglione) e due esterni (Cgc Viareggio a Prato e Rotellistica Camaiore a Follonica) fra oggi e domani per le formazioni locali nella 4a giornata del girone B di serie A2. Completa il programma, martedì 29, Sarzana-Matera.

Stasera contro il Prato di Enrico Bernardini il Cgc punta al poker di successi. La squadra di Raffaele Biancucci ha iniziato alla grande il campionato e non ha intenzione di fermarsi, pur senza sottovalutare le insidie di una pista sulla quale è stato sconfitto il Matera. Probabile che i lanieri privilegino la fase difensiva per avere ragione della quale sarebbero molto utili, oltre alle invenzioni di Muglia (13 reti in 3 partite), anche i tiri da fuori di Raffaelli che potrebbe rientrare stasera.

Alla palestra ‘Dorando Pietri’ (ore 20,45) la Pumas di Mirko Bertolucci non avrà vita facile contro un Salerno reduce dalla prima vittoria stagionale e che certamente riproporrà la difesa arcigna già attuata contro il Cgc. Ai ragazzini terribili in rossoverde, seppure ancora in formazione rimaneggiata, il compito di trovare i varchi giusti per ottenere la terza vittoria.

Domani alle 18 a Follonica la Rotellistica di Orlandi è a caccia di una vittoria che le permetta di riprendere la serie positiva dopo la sconfitta interna di 7 giorni fa contro la Pumas. Anche i maremmani, reduci dal pesante 14-2 rimediato con il Cgc, cercano un riscatto. Alla stessa ora il Forte dei Marmi di Molina cerca al Palaforte il riscatto contro il Castiglione che sabato scorso ha ottenuto la prima vittoria contro il Prato.

Serie B girone D, 2a: Forte-Castiglione 6-4; Spv-Camaiore 5-3; Grosseto-Cgc persa a entrambe.

Classifica: Castiglione, Grosseto, Forte, Cgc, Spv 3; Prato, Camaiore 0. Femminile (5a): Matera-Scandianese 4-1, Scandiano-Forte 2-1. Classifica: Matera 12; Valdagno 7; Scandianese 6; Scandiano 3; Forte 1.

G.A.