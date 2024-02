Hockey su pista serie a2. Il Cgc vince anche nel derby. Pumas e Camaiore inseguono

Fattore-campo decisivo per le formazioni locali nella quinta giornata di A2. Si mantiene in testa a punteggio pieno il Cgc che batte (5-3) il Forte. Seconde Pumas Farmaè (5-3 al Sarzana) e Rotellistica (8-4 al Prato). Quinta vittoria per il Cgc. Pesano le assenze di Raffaelli (Cgc), Maggi e Chereches (Forte). Nel primo tempo Giovannelli replica a D’Anna prima del vantaggio di Muglia. Nella ripresa Muglia (2) e Andrea Gemignani allungano, ma i fratelli Gabriel e Alessio Ambrosio rendono meno pesante il passivo rossoblu.

Non manca l’appuntamento con la vittoria la Pumas di Mirko Bertolucci, sempre in formazione rimaneggiata, contro un Sarzana in crescita. Rugani e Cardelli firmano le reti del primo tempo, con momentaneo 1-1 degli ospiti. Nel secondo Michele Pesavento e Pezzini fanno 4-1; i liguri accorciano, ma Pezzini firma il 5-2, prima della terza rete ospite nel finale.

Quarta vittoria anche per la Rotellistica Camaiore che prende il largo nel primo tempo e non si lascia mai raggiungere dal Prato. Chiuso il primo tempo sul 4-2, la squadra di Alberto Orlandi mantiene il vantaggio nella ripresa fino all’8-4 finale. In rete per il Camaiore Alonso e Niccolò Mattugini (3), Matteo Pardini e Emiliano Brunelli.

Risultati: Castiglione-Matera 1-3, Salerno-Follonica 5-6.

Classifica: Cgc 15; Pumas e Camaiore 12; Matera 9; Castiglione e Follonica 6; Forte e Prato 4; Salerno 3; Sarzana 0.

Serie A1 (18a): Giovinazzo-Valdagno 1-2, Sandrigo-Breganze 4-3, Grosseto-Sarzana 1-6, Lodi-Vercelli 10-0.

G.A.