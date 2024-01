Hockey su pista serie A2. Prima giornata trionfale. Versiliesi tutte vincenti

Trionfale inizio per le formazioni locali, tutte vincitrici, nel campionato di serie A2. In casa il Cgc Viareggio (7-0) batte il Salerno e la Rotellistica Camaiore (6-4) il Sarzana, mentre la Pumas Farmaè espugna Castiglione (4-2). Come da pronostico non ha nessun problema il Cgc di Raffaele Biancucci ad avere la meglio di un Salerno incompleto. I bianconeri, privi di Raffaelli alle prese con problemi muscolari, gestiscono la gara senza problemi. Nel primo tempo doppiette di D’Anna (3’ e 22’) e Muglia (9’ su rigore e 23’ su tiro diretto). Nella ripresa ancora una doppietta di Muglia al 4’ e 7’ in superiorità numerica con chiusura per D’Anna al 13’, dopo che lo stesso D’Anna aveva colpito un paolo.

Nonostante l’assenza di Marchetti la Pumas s’impone a Castiglione ipotecando il successo nel primo tempo (2-0, Cardelli al 16’ e Carrieri al 24’) e controllando il tentativo di recupero dei maremmani nella ripresa con Cardelli (5’) e Poletti (19’) che rintuzzano le reti di Guarguaglini (3’) e Brunelli (18’) poi espulso definitivamente. Anche la Rotellistica chiude la pratica Sarzana nel primo tempo, finito sul 5-0 grazie a Maremmani (6’), Niccolò Mattugini (14’), Matteo Pardini (18’ e 20’), Nicola Gemignani (22’). Il Sarzana si porta sul 5-3 al 20’ della seconda frazione (Tognacca 2 e Pistelli), prima che Gemignani e Perroni fissino il punteggio sul 6-4. Giocata anche Matera-Follonica 6-2. Oggi alle 15 con Forte-Prato si completa la prima giornata. G.A.