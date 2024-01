Hockey su pista serie A2 : Rotellistica a Salerno. C’è il primo derby stagionale con il Cgc che ospita la Pumas di Mirko Bertolucci

Dopo il quasi en plein (tre vittorie e un pareggio) del primo turno, la seconda giornata del campionato di serie A2 girone B propone il primo derby (Pumas-Cgc) e sfide esterne per Camaiore (a Salerno) e Forte (a Sarzana); completano il programma Prato-Matera e Follonica-Castiglione.

In Pumas Farmè-Cgc Viareggio (palestra Dorando Pietri questa sera ore 20,45) sono di fronte la favorita numero uno alla promozione, il Cgc, e la squadra più giovane e promettente dell’intera serie cadetta, la Pumas. Nella prima giornata la squadra di Biancucci ha già fatto capire il suo notevole potenziale, facendo leva sulle reti di due elementi di categoria superiore come Muglia e D’Anna e sopperendo all’assenza di Raffaelli che dovrebbe rientrare stasera. Dal canto suo la Pumas, forte del fattore-campo, è reduce dall’autorevole successo di Castiglione, pista dalla quale non è mai facile uscire indenni, pur dovendo ancora fare a meno del capitano Marchetti, alle prese con i postumi del brutto incidente stradale occorsogli.

A Salerno (alle 17) la Rotellistica Camaiore troverà la squadra di Giudice vogliosa di riscatto e con una organico più ampio. Un risultato utile sembra tuttavia alla portata della formazione di Orlandi che deve però stare attenta ai cali di concentrazione. Infine, a Sarzana (ore 20,45) a squadra di Molina cercherà di fare meglio rispetto al pareggio ottenuto in coppa Italia sulla pista ligure. I rossoblu, dopo il pareggio interno (4-4) con il Prato del turno inaugurale puntano a continuare a muovere la classifica.

Serie B girone D (1a): Questi i risultati e il programma delle prossime gareCamaiore-Grosseto 4-8, Castiglione-Spv 4-2, Cgc-Prato rinv. 2a: Forte-Castiglione, Grosseto-Cgc, Spv-Camaiore; riposa Prato.

G.A.