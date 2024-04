Hockey su pista serie A2: Vincono anche rotellistica e Pumas. Al Cgc manca solo un punto per la matematica certezza della promozione

A tre giornate dalla fine del campionato di serie A2 di hockey su pista manca solo la matematica per la promozione del Cgc Viareggio che ha battuto il Matera per 6-4. Restano comunque in scia, a -9, Rotellistica Camaiore (5-3 sul Forte dei Marmi) e Pumas Farmaè (5-1 sul Follonica).

Cgc-Matera 6-4

Contro il Matera la squadra di Raffaele Biancucci soffre ma porta meritatamente a casa tre punti che potrebbero davvero significare la promozione, visto che i bianconeri devono recuperare anche la partita con il Sarzana. Basterà fare un punto nella prossima partita. Nel primo tempo Muglia (7’) e D’Anna (8’) ribaltano il vantaggio di Monticelli (2’). A inizio ripresa sono gli ospiti a passare sul 2-3 grazie alle reti di Piozzini su tiro diretto (1’) e Gadaleta (8’). Passano pochi secondi e Rosi pareggia, poi Muglia firma il nuovo vantaggio all’11’. Monticelli fa 4-4 ma ancora Muglia (19’) e D’Anna (21’) firmano la vittoria numero 13 dei viareggini.

Camaiore-Forte dei Marmi 5-3

La Rotellistica Camaiore conquista i tre punti contro un buon Forte dei Marmi e si mantiene al secondo posto insieme alla Pumas. Sempre avanti i padroni di casa che chiudono il primo tempo sul 2-1 e nel secondo arrivano al 4-1, per poi concludere sul 5-3. In rete Alonso 2, Mattugini, Pardini e Mattia Raffaelli (Camaiore); Cacciaguerra, Chereches e Bicicchi (Forte).

Pumas-Follonica 5-1

Non lascia scampo al Follonica la Pumas che indirizza la gara nel primo tempo, finito 3-0, e la gestisce nel secondo. In rete per i viareggini Carrieri 3 e Giovanni Pesavento 2. Altri risultati: Salerno-Prato 2-4, Castiglione-Sarzana 4-6.

Classifica

Cgc Viareggio 40 punti; Pumas e Camaiore 31; Matera 26; Follonica 25; Prato 16; Castiglione 15; Forte 11; Sarzana 10; Salerno 9.

G.A.