Hockey su pista: una domenica di fuoco. Il Forte dei Marmi sfida i campioni d’Italia. Bertolucci torna a Trissino dove ha vinto tutto

Sabato privo di impegni per le squadre locali: sia il Forte dei Marmi nel campionato di serie A1, sia le formazioni impegnate nella coppa Italia di A2 giocheranno domani alle 18. Nella undicesima giornata di A1 la squadra di Alessandro Bertolucci sarà a Trissino contro i campioni d’Italia; si gioca comani anche Montebello-Giovinazzo, mentre stasera sono in programma Monza-Sarzana, Vercelli-Valdagno, Breganze-Follonica, Sandrigo-Grosseto, Lodi-Bassano.

Nella penultima giornata del gruppo C della coppa di A2 domani in pista Forte Dei Marmi-Rotellistica Camaiore e Sarzana-Pumas; riposa il Cgc. Mentre il campionato femminile è fermo per gli europei che terminano oggi in Spagna, è terminato il girone F della coppa di serie B con la Spv che accede alle semifinali nazionali. Risultati: Forte-Cgc 10-2, Spv-Camaiore 4-3. Classifica: Spv 14, Camaiore 13, Forte 7, Cgc 0. Il 17 i viareggini affronteranno il Mirandola; la vincente giocherà contro la vincente di Castiglione-Salerno per un posto in finale.