Hockey su pista. Under 19 all’ultimo atto. Forte e Pumas, a voi

Terzo weekend lungo (da oggi a a domenica ) dedicato alle finali nazionali giovanili di hockey. Archiviati i titoli conquistati nelle categorie under 11 (Rotellistica Camaiore) e 17 (Spv Group), è la volta dell’under 19 il cui atto finale, per il quale si sono qualificate Forte e Pumas, si svolgerà a Follonica. Immutata la formula con 10 squadre divise in due gironi, dopo i quali, sabato e domenica ci sarà l’eliminazione diretta con assegnazione di scudetto (fra le prime 3 di ciascun girone) e coppa Fisr, già coppa Italia (le restanti 4). La Pumas di Mirko Bertolucci e il Forte di Alessandro Barsi, sono state inserite nel girone A insieme a Correggio, Follonica e Salerno. Del B fanno parte Breganze, Bassano, Lodi, Cremona e Valdagno. Oggi ore 9 Follonica-Pumas; 10.30 Forte-Salerno; 16,30 Pumas-Salerno; 22 Correggio-Forte. Venerdìore 13,30 Pumas-Correggio; 15 Follonica-Forte. Sabato ore 9 Forte-Pumas. La serie delle finali giovanili terminerà con la under 23, per la quale si sono qualificate Pumas e Rotellistica Camaiore, in programma dal 13 al 16 giugno a Breganze.

G.A.