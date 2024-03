Hockey. Symbol Amatori, sono quattro giorni decisivi. Si parte con la Final Four di Coppa Italia di A2

La Symbol Amatori Modena inizia oggi una ’quattro giorni’ che può valere una stagione, visto che sarà impegnata oggi, e si spera domani, nella Final Four della Coppa Italia di A2 di hockey pista, e mercoledì prossimo a Breganze contro il coriaceo VenetaLab nel recupero di campionato che può riaprire il discorso promozione. Nel clan modenese si va avanti una partita alla volta, ed ora bisogna pensare alla semifinale di Coppa Italia, in programma al PalaForte dei Forte dei Marmi alle 12, contro i coriacei lucani della Decom Roller Matera, avversaria mai affrontata modenesi. Esistono precedenti contro la HP Matera, ma i più recenti risalgono a più di trent’anni fa. Matera è formazione molto forte, e ben attrezzata, che sicuramente non vale l’attuale quarto posto nel girone Sud, fuori dai giochi per la A1, e quindi sarà ancora più motivato a provare a raddrizzare la stagione con la Coppa Italia, mentre nell’altra semifinale si sfideranno Roller Bassano e la capolista del girone Sud CGC Viareggio. Le due squadre vincenti si sfideranno domani alle 15, sempre al PalaForte, prima della finale di Coppa Italia di A1, ma dopo la finalissima della Coppa Italia di Serie B (in foto la vittoria della Symbol nel 21-22), a cui si è qualificata la Pico Mirandola, che prova a fermare la seconda squadra del Trissino: si gioca alle 11 di domenica mattina, diretta streaming sul canale YouTube della Federazione, ed i gialloblù di Iallacci proveranno ad invertire la prassi che sia una seconda squadra di un club di A1 o A2 a vincere il Trofeo.

Riccardo Cavazzoni