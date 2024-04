Hockey. Symbol, il sogno continua. Vittoria contro Seregno, promozione possibile

symbol amatori

5

seregno

2

MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Pochettino, Tudela; A disposizione: Manca, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Bozzetto; All. Farina

SEREGNO HOCKEY: Dimone, Fiazza, Chirino Diaz, L. Tremolada, M. Tremolada; A disposizione: Reggio, Giordano, Tessarolo, Alberio, Febbo; All. Giaroni

Reti: 2’ e 37’ Tudela, 7’ De Tommaso, 20’ Febbo (S), 23’ Pochettino, 24’ M. Tremolada (S), 33’ Bozzetto.

Prosegue il sogno della Symbol amatori, che travolge anche Seregno e continua ad accarezzare un sogno che qualche mese fa sembrava svanito, quello di poter puntare ad una promozione in A1 che, guardando all’intero percorso della stagione, avrebbe del clamoroso. Non è stato semplice però superare un Seregno che ha dimostrato di non meritare la classifica che occupa, e soprattutto che poteva giocare senza nulla da perdere. La Symbol però ha confermato la crescita mentale, prima ancora che tecnica, e con un primo tempo sontuoso ha saputo tener testa agli arrembanti lombardi, per poi stroncarli con una ripresa a senso unico. In serie B la seconda squadra dell’Amatori si fa sorprendere dal fanalino di coda Pesaro, che strappa il primo punto stagionale ai distratti gialloblù. Bene anche la Scomed Bomporto nel torneo di serie C di hockey online: il 3-1 finale dull’Empoli profuma di playoff, e conferma l’ottimo momento dei ragazzi di Lucchini.

r.c.