Hockey, un pratese in Nazionale: Stefano Zampoli sogna la finale dei Mondiali

Prato, 19 settembre 2024 - Prato si prepara ad organizzare ed ospitare i Mondiali di pattinaggio della specialità “obbligatori” (tramite la Primavera) che prenderanno il via a Maliseti il prossimo 26 settembre. Ma, a qualche centinaio di chilometri di distanza, c'è un atleta pratese che si sta giocando il Mondiale di hockey e che proprio a Maliseti ha mosso i primi passi: si tratta del portiere Stefano Zampoli, impegnato a Novara con la Nazionale di hockey su pista per i “World Skate Games”. L'Italia allenata da Alessandro Bertolucci (colonna della Primavera Prato campione d'Italia 2002/03) è approdata ai quarti di finale della competizione e domani si giocherà contro l'Angola il passaggio del turno. Il venticinquenne Zampoli è stato fra i migliori nella gara inaugurale che ha visto gli azzurri battere il Cile con un netto 7-0. Il cammino dell'Italhockey è poi andato avanti con una seconda vittoria contro la Francia (1-0) e con una battuta d'arresto contro la Spagna, che ha precluso agli italiani il primo posto nel girone B (a vantaggio proprio degli spagnoli). Nulla è ancora deciso, però: la strada per la finalissima di domenica prossima è ancora percorribile. Stefano e compagni dovranno innanzitutto battere i rivali africani e in caso di passaggio in semifinale affronteranno una fra Argentina e Andorra. Zampoli sta in ogni caso confermando in toto la crescita tecnica che i più accorti immaginavano già oltre un lustro fa, quando debuttava non ancora maggiorenne con l’HP Maliseti. I successivi quattro anni al Monza gli hanno permesso di abituarsi alla Serie A1, prima di trasferirsi al Trissino e vincere tutto: dal 2021 ha infatti vinto due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Ma dopo il quarto posto ottenuto sempre con la Nazionale alla recente Goldencat, il sogno è di cominciare la stagione di club con una medaglia “mondiale” al collo.

G.F.