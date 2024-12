Hockey. Una sconfitta in volata e un pari in rimonta: weekend emozionante per Bondeno

È stato un weekend un po’ travagliato quello dell’HC Bondeno. Senza Hussain ancora infortunato, ma con Muzzioli e Lago in grande forma, mister Pritoni & C hanno affrontato i campioni d’Italia in carica dell’HP Valchisone e il Cus Pisa, in due match al cardiopalma. Nel primo incontro, dopo alcuni minuti di studio, al primo corner corto concesso, il Valchisone si porta in vantaggio. Nei successivi 10 minuti i matildei hanno un black out e i piemontesi ne approfittano, chiudendo il secondo periodo sul 5-1, con la rete di capitan Muzzioli che tiene accesa la fiamma matildea.

Nel terzo periodo il Bondeno reagisce alla grande e va a segno ben tre volte con Lago. Nell’ultimo quarto, dopo la marcatura ospite, è Muzzioli, con altre due splendide reti, a riacciuffare il pareggio a pochi secondi dal termine della gara. All’ultimo respiro sono però i valligiani a conquistare e realizzare il corner corto che chiude la gara con il risultato di 7-6.

Nella gara pomeridiana il copione è assolutamente diverso. L’HC Bondeno fa la partita dal primo minuto e va sempre in vantaggio, ma non sfrutta le occasioni create e il Cus Pisa trova sempre il gol del pareggio.

Dopo ben tre pali e diverse parate del portiere avversario, sul 4-4, è il Pisa a

trovare il gol del vantaggio a un minuto dal termine, dopo un rigore stupendamente parato da Calzolari. A pochi secondi dalla sirena Muzzioli insacca il gol del pareggio, con cui si chiude l’incontro. Le reti matildee sono state segnate da Merighi (2),

Muzzioli (2) e Lago.