Hockeymercato. Il Trissino si rafforza. Rivoluzione al Monza

Sta prendendo forma la serie A1 2024/25 di hockey. I termini per perfezionare l’iscrizione scadono il 1 luglio. Alcune formazioni sembrano destinate a ridimensionarsi ma, al momento non dovrebbero esserci rinunce (dopo quella del Vercelli nella scorsa stagione). Gli organici stanno prendendo forma e i movimenti che seguono sono ragionevolmente probabili, anche se i trasferimenti diventeranno ufficiali da luglio. Il Veneto, con cinque squadre è sempre la regione più rappresentata.

Il Trissino sembra intenzionato a riprendersi il tricolore strappatogli dal Forte dei Marmi. Tante le conferme, a partire dall’allenatore Sousa e di Mendez: Pinto potrebbe giocare ancora un anno, mentre Neves torna in Portogallo, paese dal quale arriva Alvarinho Mirais (ex Barcelos); altro ingaggio quello di Fantozzi (ex Lodi). Il Bassano di Alessandro Bertolucci, giunto da Forte dei Marmi insieme a Joan Galbas, deve ancora completare l’organico, dopo le partenze di Amato e Veludo (Giovinazzo) e Guimaraes (in Portogallo). Fra i pali dovrebbe arrivare Mattia Verona (Breganze) e dal Monza Tamborindegui.

Molte cessioni nel Montebello: il portoghese Cardoso (al Quevert) i prestiti dal Forte Borgo (che rientra in rossoblu insieme a Patricio Ipinazar) e Lombardi (diretto al Cgc). Nel Valdagno si segnalano le partenze di Motaran (al Camaiore in A2), Emanuel Garcia, che torna in Argentina e Vega. Confermato Borregan, in arrivo da Montebello Lazzarotto, si parla di Illuzzi (Sarzana). Nel Sandrigo, che sarà allenato da Gaetano Marozin al posto di Mendo, in uscita il portiere argentino Bridge (sostituito dal rientrante, da Grosseto, Català), Miguelez, Lazzarotto, Schiavo. Conferme, fra gli altri, per Brendolin e Moyano.

In Lombardia rivoluzione nel Monza, che dopo 10 anni, non sarà più allenato da Tommaso Colamaria, impegnato nell’organizzazione del mondiale di Novara. Dall’argentina arrivano l’allenatore Jaquirez, Marzonetto (Mendoza) e Velazquez (Uvt). In uscita Tamborindegui (Bassano), Petrocchi e Gabriele Gavioli (Novara), Fongaro (Grosseto), Bielsa. Pochi movimenti nel Lodi del confermato Bresciani: la partenza di Fantozzi (Trissino) è compensata dall’arrivo di Compagno (Forte).

G.A.