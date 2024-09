Hockeymercato verso la fine. Il Monza a ritmo argentino

A inizio settembre, nonostante i mondiali di Novara, buona parte delle formazioni di A1 e A2 inizieranno la preparazione. Il mercato è quindi agli ultimi fuochi e riguarda soprattutto formazioni che non si erano mosse molto in precedenza, prime fra tutte Monza e Montebello. I brianzoli, dopo l’uscita di scena di Colamaria, saranno a trazione argentina, dall’allenatore Jaquierz (ex Porto) al portiere Velazquez a Marzonetto, al confermato Bielsa a cui si aggiunge Michele Pesavento (Pumas). Tutti nuovi anche gli stranieri del Montebello: gli argentini De La Reta e Torres (ex Breganze) e il portiere portoghese Carlos Da Silva (ex Valenca). In arrivo dal Trissino 05, Checchetto. Il Novara di Punset ha ingaggiato un quarto straniero, Menendez, dal Lyon.

Serie A2, la neopromossa Spv del confermato Alessandro Martini sembra vicina agli ex Forte (di A2) Bicicchi e Del Medico. Sarà rinnovato il Roller Bassano che, al momento, ha ceduto Dalla Valle, Refosco e Serraiotto. In arrivo Cristian Cocco (Sandrigo) e Canesso (Trissino 05). L’Eboli, che rischia di non avere una pista dove giocare, ha ceduto Gallotta al Nantes, mentre a Seregno approda l’ex Trissino Pasquale 05. In serie B l’Amatori Vercelli gloriosa società pluriscudettata negli anni ‘80, sembra puntare in alto: il nuovo allenatore (al posto di Ortogni) sarà Farinola. In pista due innesti che potrebbero essere decisivi, l’attaccante Tataranni (ex Breganze) e l’argentino Ariel Romero (Concepcion). A livello di tecnici, in chiave locale si segnala il passaggio di Andrea Facchini dal settore giovanile del Cgc a quello del Forte, dove dovrebbe guidare anche la squadra di serie B.

G.A.