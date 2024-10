Hokkaido, rinforzo in più. Ricci Maccarini è pronto

Se in prestagione il turno di riposo alla seconda giornata in casa Hokkaido era stato accolto con un po’ di disappunto, ora è benedetto: è stato utile per recuperare l’infortunato Ricci Maccarini, opposto titolare, reduce da un risentimento muscolare agli addominali che lo aveva bloccato a due settimane dall’esordio e che lo ha costretto a saltare la prima.

Morale, sabato i rossoblù saranno attesi dalla prima in casa, al PalaSavena alle 21 contro Montichiari e la buona notizia è che la squadra di coach Francesco Guarnieri si presenterà al completo. Con un po’ di ritmo gara in meno rispetto agli avversari, che nel weekend hanno sconfitto 3-0 a domicilio i bresciani di Cazzago, gli stessi sconfitti 3-1 in trasferta dall’Hokkaido alla prima giornata. Sta crescendo condizione anche lo schiacciatore e capitano Fabio Ronchi, che aveva recuperato all’ultimo minuto per l’esordio dopo una lieve distorsione alla caviglia. Coach Guarnieri avrà l’imbarazzo della scelta.

Il probabile sestetto di partenza sarà composto da Tassoni in regia, Ricci Maccarini opposto, Bernardis (23 punti all’esordio e miglior marcatore) e Ronchi di banda, Chiella libero e Reccavallo e Bandieri al centro, anche se in quest’ultimo reparto sono aperti i ballottaggi con Tito e Bigozzi.

Marcello Giordano