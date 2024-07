Hotsand missione compiuta. Battuta la New Energy Grosseto ed è ai quarti playoff di baseball

Missione compiuta: l’Hotsand Macerata ha battuto la New Energy Grosseto, blindato il quarto posto conquistando così il pass per i quarti del massimo campionato di baseball. "L’aspetto importante – sottolinea Andrea Graziani, presidente della Hotsand Macerata – è, oltre ai successi, la sensazione di una formazione apparsa più sicura dopo l’assetto dato dal nuovo tecnico Daniels, una sicurezza mancata in altre gare". La Hotsand non si è lasciata abbattere perché contro la New Energy Grosseto è stata sempre sotto ed è comunque riuscita a ribaltare il risultato finale. "I giocatori hanno dimostrato carattere e forza". Nell’ultima gara i maceratesi sono riusciti a vincere all’ultimo inning quando il fuoricampo di Bernadina ha portato i 2 punti necessari per annullare lo svantaggio. E adesso ci sarà l’ultimo atto della regular season con la Hotsand impegnata a Bologna in una partita in cui i padroni di casa vorranno sfruttare per chiudere nei primi due posti e poi affrontare nei quarti avversari più abbordabili sulla carta. La serie contro Grosseto ha segnato anche l’inaugurazione all’impianto di illuminazione a led. "Ringrazio l’amministrazione comunale – sottolinea Graziani – per un impianto che permette una migliore illuminazione e garantisce costi ridotti".

I risultati Big-Mat Bsc Grosseto - Parmaclima 0-10, 1-7, 2-3; UnipolSai Fortitudo Bologna - San Marino 3-2 4-6 (8° inning) 3-5; Hotsand Macerata - New Energy Grosseto 7-3, 12-7, 2-1. Classifica. Gir. A: Bologna, San Marino, Parma (18-9), .667; Macerata (14-13), .518; Bsc Grosseto (7-20), .259; Bbc Grosseto (6-21), .222.