"I campioni si raccontano". Talk show di grande livello

"I campioni si raccontano": questo il titolo del talk show in programma sabato 30 novembre alle ore 17 nel Salone dei Cinquecento, organizzato nell’ambito del Premio internazionale Fair Play Menarini. L’evento è stato presentato ieri in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessora allo sport Letizia Perini e del presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione. Per gli organizzatori sono intervenuti Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini: presente altresì Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio. Qualificati e rappresentativi i personaggi che saliranno sul palco. Tra le leggende del calcio il difensore argentino Javier Zanetti e Borja Valero, centrocampista spagnolo diventato una bandiera della Fiorentina.

Per la pallavolo Andrea Zorzi, due volte campione del mondo, e Ekaterina Antropova, giocatrice della Savino Del Bene Scandicci e oro olimpico a Parigi; dal mondo dell’atletica Andy Diaz, medaglia olimpica con la maglia azzurra dopo aver lasciato Cuba, e il suo allenatore Fabrizio Donato, bronzo nel salto triplo ai Giochi di Londra 2012. Si prosegue con l’atleta paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy, rivelazione nel lancio del disco; poi nello sci lo specialista dello slalom speciale Giuliano Razzoli, anche lui d’oro ai Giochi di Vancouver 2010. Mentre per il giornalismo, oltre a Zazzaroni sarà presente Federico Buffa.

"I campioni, che a vario titolo rappresentano il mondo dello sport interverranno in quanto portatori di valori che valgono sui campi di gioco come nella vita e ci racconteranno dei loro successi e dei sacrifici che hanno fatto per conquistarli - ha sottolineato l’assessora Perini. - Ringrazio la Fondazione Fair Play Menarini che con costanza e passione porta avanti questa importante missione".

Franco Morabito