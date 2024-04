I Cavalieri alla prova Lazio: "Serve la gara perfetta"

"Soltanto un anno fa il gap tra noi e loro era molto più alto. Nei due confronti dello scorso campionato non siamo mai riusciti ad impensierirli concretamente. Adesso siamo consapevoli della nostra forza e possiamo andare a Roma per dire la nostra, contro una formazione candidata al salto di categoria". E’ coach Alberto Chiesa a suonare la carica, in vista del "big match" contro la Lazio che andrà in scena nella capitale alle 15,30. Lo scontro diretto fra le due formazioni più forti del girone 3 di Serie A: i Cavalieri Union sono secondi in classifica con 80 punti, mentre i biancocelesti occupano la vetta della graduatoria a quota 89. Difficilmente una vittoria rimetterebbe in gioco il primato, visto che capitan Puglia e soci dovrebbero poi continuare a vincere e sperare in un altro passo falso dei rivali per mettere la freccia. Ma un successo darebbe una carica aggiuntiva non da poco, in vista della fase finale della stagione: se la "regular season" finisse oggi, entrambe le contendenti sarebbero qualificate ai playoff. E a pochi minuti dalla fine del match d’andata giocato al Chersoni, i Cavalieri erano ancora in vantaggio e stavano già pregustando quella che appariva alla stregua di un’impresa. Ecco che la diciannovesima giornata del torneo sarà cruciale: mancano quattro partite alla fine della stagione e l’obiettivo degli uomini di Chiesa resta innanzitutto quello di qualificarsi agli spareggi-promozione per il secondo anno anno di fila. La sfida a distanza sarà soprattutto con il Biella dell’ex-Cavaliere Leonardo Della Ratta, secondo nel girone 2 a quota 71 punti.

Giovanni Fiorentino