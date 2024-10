I Diavoli ci provano per la nona volta. Oggi parte la corsa allo scudetto

Inizia nel rinnovato Mirabello la stagione ’24-’25 della Serie A Elite. Il Valorugby tenta per la nona volta la scalata all’inarrivabile vetta dello scudetto, sapendo di dover superare pareti difficilissime chiamate Petrarca, Rovigo e Viadana.

L’inizio però è soft, almeno in teoria: oggi al Mirabello arriva la neopromossa Lazio. Kick off alle 15.30, biglietteria dalle 14.

"L’avvicinamento al campionato è stato positivo, con tre vittorie in Coppa Italia e l’allenamento con le Zebre - ha detto coach Violi - Siamo pronti".

Chi è partito. Pochi gli addii estivi alla Canalina. Fuser, Gerosa e Mattioli si erano ritirati al termine dello scorso campionato, mentre sono entrati nello staff granata Panceyra (direttore tecnico), Violi (head coach) e Newton (coach trequarti). Cosicché alla fin fine i partenti si riducono al figiano Nasove, chiamato dalle Zebre, e all’australiano Barnes, tornato a Sydney.

Chi è arrivato. Otto dei dieci neo-Diavoli sono nati nel terzo millennio. I nuovi granata sono l’azzurro Pierre Bruno (1996, ala), Paolo Pescetto (1995, apertura), Andrea Cuoghi (2002, mediano mischia), Elia Gherardi (2005, mediano mischia dal Valorugby U18), Giorgio Kakaliashvili (2005, pilone destro dal Valorugby U18), Giovanni Leituala (2001, centro neozelandese), Samuele Mirenzi (2004, II linea, permit dalle Zebre), Tommaso Mussini (2005, III linea dal Valorugby U18), Riccardo Pisicchio (2003, II linea) e Riccardo Schinchirimini (2000, II linea).

Capitani e coach. Nuovi capitani sono Matteo dell’Acqua e Giulio Bertaccini. Vice sono Paolucci e Favre, il pilone che sui poster degli abbonamenti compare a fianco di un bimbo del mini-Valorugby. Confermato head coach Marcello Violi, affiancato da Randisi (avanti), Newton (trequarti) e Ferrarini (difesa).

Il vecchio e i bambini. Ulises Garziera, pilone dei Diavoli classe 1987, è il giocatore più ’anziano’ dell’intero torneo.

Sul lato anagrafico opposto ecco Gherardi, Kakaliashvili e Mussini, tutti nati nel 2005 e appena usciti, come pulcini, dal Valorugby U18.

Formula del torneo. Dieci squadre, diciotto giornate, le prime quattro classificate alle semifinali scudetto. Finale l’1 giugno. L’ultima scende in serie A1.

Botteghino. L’abbonamento al Mirabello costa 110 euro. I biglietti per le singole partite 14 euro (5 euro gli U18, gratis gli U7).

Tv. La Rai ha confermato anche per questa e per la prossima stagione la diretta su Rai Sport di una partita per giornata, menzionando ascolti in crescita nella scorsa edizione. Il campionato sarà trasmesso pure da Rai Italia, che irradia in 150 paesi. Le prime tre dirette sono Petrarca-Lyons (oggi), Mogliano-Viadana (19 ottobre), Petrarca-Valorugby (26 ottobre).

Serie A Elite, prima giornata: ore 15 Viadana-Fiamme Oro; 15.30 Rovigo-Rangers, Colorno-Mogliano, Valorugby-Lazio; ore 16 Petrarca-Lyons.