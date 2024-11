I Dragons tornano a sorridere. Sconfiggono Agliana e salgono al terzo posto

Tornano a vincere e a sorridere i Dragons in serie C unica. I rossoblù si impongono per 92-79 in casa di Agliana e finalmente rompono il tabù legato alle partite in trasferta, portandosi a quota 6 punti in classifica, a ridosso delle primissime posizioni, sul terzo gradino del podio provvisorio. Gara segnata dall’assenza di Marini (infortunio alla caviglia) e dall’infiammazione all’inguine di Salvadori, che ha potuto giocare solo 6’15’’. Equilibrio nel primo quarto (18-18), poi allungo Dragons all’intervallo lungo (33-44). Al rientro sul parquet, la squadra neroverde di coach Gambassi ha provato ad accorciare, recuperando tre punti e sfruttando gli oltre 30 tiri liberi concessi. (43-51 al 30’). Poi nell’ultimo quarto, i rossoblù hanno saputo prendere il largo, con ben 5 giocatori in doppia cifra. Da segnalare il rientro in campo di Pacini che ha giocato 7’30’’ realizzando la tripla che ha inchiodato il punteggio sul definitivo 92-79. "Gara eccellente. Siamo molto contenti, abbiamo preso 2 punti pesanti sul campo di una grande squadra, e in questo tipo di partite quando perdi fa un parecchio male mentre quando vinci ottieni una spinta di fiducia che ti fa continuare a lavorare tutti insieme al meglio – commenta coach Pinelli -. La squadra ha avuto il merito di non disunirsi e nella difficoltà ha raddoppiato le energie e si è unita ancor più. Un successo su un campo dove la nostra società tiene a vincere".

L.M.